SportItalia – Rottura totale ADL-Gattuso: il presidente dopo il Verona ha contattato Maurizio Sarri!

Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato ha parlato del momento di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli e di un clamoroso retroscena su una telefonata di Aurelio De Laurentiis fatta a Maurizio Sarri per farlo tornare a Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Senza mettere in difficoltà nessuno, dopo Verona-Napoli De Laurentiis ha preso il telefono imbufalito telefonando a Maurizio Sarri chiedendogli di tornare a Napoli mettendo anche lui il corrispettivo che spetta alla Juve”.

“Sarri era l’unica grande priorità. Sarri sorpreso dalla telefonata, ha ringraziato ma in questo momento non vuole tornare. Non ha risolto con la Juvema ti confermo che il tentativo il Napoli lo ha fatto con Maurizio Sarri chiedendogli di tornare in seduta stante a Napoli”.