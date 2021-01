Piccinini: “Gattuso è sempre sincero, ha esternato il suo disagio. Probabilmente ha nel mirino qualche dirigente”

Sandro Piccinini, nel corso di Sky Calcio Club, ha commentato le dichiarazioni di Gattuso nel postpartita di Napoli-Parma.

“Gattuso non riesce a non essere sincero. Non so quanti allenatori avrebbero esternato in quel modo questo malessere. Rino riesce a dire tutto, ha proprio esternato il suo disagio.

Però bisogna saper distinguere quello che non ha gradito, tra offese sui social e critiche alla società. Ha fatto un riferimento molto precise nei confronti di qualcuno della società, probabilmente ha nel mirino qualche dirigente.

È un diritto del presidente voler cercare un altro allenatore per l’anno prossimo, ma non bisogna far venir fuori questa cosa. Speriamo che si riescano a mettere a posto queste cose”.