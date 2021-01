Gattuso: “Non si può lavorare così, prendo schiaffi tutti i giorni! Buon rapporto con ADL, ma mi ha deluso”

Si è da poco conclusa Napoli–Parma, prima partita del girone di ritorno che ha visto gli azzurri vincenti per due reti a zero. I ducali sono crollati sotto i goal di Elmas e Politano, dunque il Napoli porta a casa la seconda vittoria di fila al Maradona dopo quella sullo Spezia valida per la Coppa Italia. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il mister Rino Gattuso, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Risposta della squadra positiva? Non avevo dubbi, se avessi avuto la percezione che la squadra non ci seguisse sarei rimasto a casa. Se vedi che la squadra non c’è con la testa, lo fai presente alla società e poi ci sono tante soluzioni. Oggi mi è piaciuta, il Parma viene sempre a pressare. Mi è piaciuto che abbiamo annusato il pericolo perciò abbiamo sofferto. A 5 abbiamo fatto bene, la squadra è viva e deve migliorare. Con un solo attaccante di ruolo è difficile giocare ogni tre giorni. Vengo massacrato puntualmente tutti i giorni, prendo schiaffi a destra e manca. Siccome si smanetta tanto, ai giocatori qualcosa rimane, io non leggo nulla perché non voglio farmi del male.



Hai la fiducia del presidente? Mi tocco le parti sotto (ride, ndr), devo lavorare. Magari perdo con l’Atalanta e sono di nuovo in discussione.

Le parole di giovedì erano rivolte all’esterno? Giudicate voi, questa tarantella è iniziata da un mese a questa parte. Sento dirmi che sono un maleducato, sto morendo e non posso allenare. Sento dire che sono incapace. Se qualche tifoso da tastiera non ha nulla da fare, non è un mio problema però sono uscite parole pesanti da gente conosciuta. Non posso accettare offese gratuite. Contratto? Io non sono legato al contratto, io voglio fare solo il mio lavoro.

Avete vinto una partita sporca? La squadra mi è piaciuta per questo. L’abbiamo vinta con quello che ci mancava, abbiamo battagliato.

Abbraccio con Politano e la squadra? Ci siamo messi con il 541, Politano dopo 10 minuti non aveva capito che doveva fare il quarto di destra. Sanno che sono leale, ho grande rispetto e loro lo sanno.

Io credo al lavoro. Credo che al mattino bisogna farsi una doccia calda, e andare a lavorare con serietà. Bisogna stare bene e sentirsi a proprio agio. Quando sto bene in un posto riesco a dare sempre il massimo.

Si sente a suo agio? A Castel Volturno si, l’aria che si respira non mi piace e non mi fa sentire a mio agio.

Con il presidente? Buon rapporto da sempre, non posso negare che da parte mia un po’ di delusione per tutto quello che è successo c’è. Non sono ipocrita e dico quello che penso. Non mi ha mai fatto mancare nulla, mi ha preso Bakayoko e mi fa allenare una squadra forte.

Delusione per il contatto con altri allenatori? Dico solo che è stata gestita male. Io non mi sono permesso di sedermi a tavolino con nessuno. Ho fatto la persona corretta, c’era qualche appuntamento e non mi sono presentato“.