Gattuso: “Con ADL c’è un buon rapporto, il rispetto non manca, ma sono deluso”

Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky il suo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis:

“Con il presidente il rapporto è sempre stato buono, ma dopo gli ultimi 15-20 giorni, da parte mia c’è un po’ di delusione per quello che è successo. Detto ciò, c’è grande rispetto da parte mia perchè è più grande di me e sono un suo dipendente, il rispetto non mancherà mai. Nuovi allenatori? Non rispondo, ho fatto la persona corretta e non sono mai andato da nessuna parte”.