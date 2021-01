FORMAZIONI NAPOLI PARMA – Il Napoli affronterà il Parma in occasione della 20ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 31 gennaio 2021 alle ore 18:00.

Il Napoli proviene da una vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia per un risultato di 4-2, ma nonostante ciò il clima in casa azzurra è tutt’altro che positivo. Dopo tre vittorie consecutive, di cui due in campionato che avevano fatto sperare per il meglio e grazie alle quali il Napoli era riuscito a raggiungere il terzo posto in classifica, sono sopraggiunte due sconfitte. La prima contro la Juventus in Supercoppa e la seconda in trasferta contro il Verona per 3-1. Gli azzurri sono scivolati così al sesto posto in classifica e una vittoria è quello che ci vorrebbe per provare a ricominciare col piede giusto.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Gattuso dovrebbe optare per Ospina estremo difensore. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui i prescelti in difesa. Si va verso il 4-2-3-1, con Demme-Bakayoko in mediana e Petagna dal 1′ in attacco sostenuto da Lozano, Zielinski e Insigne. Mertens e Osimhen, sebbene rientrati, sono ancora alla ricerca della forma migliore e pertanto il mister potrebbe decidere di non farli partire dal primo minuto.

D’Aversa dovrebbe optare per Sepe in porta, Pezzella e Conti in difesa con Iacoponi e Gagliolo a fare da coppia centrale vista la continuata indisponibilità di Bruno Alves. Dubbio tra Brugman e Hernani per la regia, con l’ex Grassi e Kurtic a fare da mezzali. In attacco Kucka con Cornelius e Gervinho.

FORMAZIONI NAPOLI PARMA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.