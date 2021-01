DOVE VEDERE NAPOLI PARMA – Dopo il recente turno di Coppa Italia che ha visto le squadre impegnate a sfidarsi nei quarti di finale della competizione, ecco tornare nuovamente in campo la Serie A. La compagine di Gattuso dopo aver affrontato in Coppa Italia lo Spezia, sarà adesso impegnata in Serie A contro il Parma in occasione della 20ma giornata di Campionato. La partita si giocherà domenica 31 gennaio 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri si trovano al momento al sesto posto in classifica a quota 34 punti, al pari della Lazio. Il vantaggio di recente accumulato è stato spazzato via in un batter d’occhio dopo la rovinosa sconfitta per un punteggio di 3-1 contro il Verona in trasferta. C’è aria pesante nell’ambiente azzurro, atmosfera che è stata di poco smorzata dalla vittoria più recente contro lo Spezia in Coppa Italia. Ma per gli azzurri la strada è tutta in salita, dovranno dimostrare tutto il loro valore e guadagnarsi la fiducia del popolo azzurro conquistando vittorie e macinando punti. Il Parma si trova al penultimo posto in classifica a quota 13 punti. Le ultime cinque partite vedono quattro sconfitte e un solo pareggio per la squadra di D’Aversa. L’unico modo per scongiurare la retrocessione: iniziare a vincere.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Parma

La sfida tra Napoli e Parma andrà in scena domenica 31 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Parma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (canale 201 e 382/482 del digitale terrestre).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.