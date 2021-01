HIGHLIGHTS NAPOLI SPEZIA – Il Napoli Gennaro Gattuso dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus in Supercoppa e Verona in campionato, torna al successo e lo fa battendo RISULTATO lo Spezia di Italiano. La partita viene sbloccata subito da un colpo di tacco di Koulibaly, Napoli che poi dilaga già nel primo tempo con le reti di Lozano, Politano e infine Elmas.

Nella seconda frazione gli azzurri inizialmente gestiscono il match ma ad un tratto si vedono bucare due volte dalla squadra ospite che porta il risultato sul 4-2. Con questo punteggio si chiuderà alla fine la partita tra Napoli e Spezia.

Gli azzurri affronteranno in semifinale l’Atalanta di Gasperini, i nerazzurri sono già stati battuti dal Napoli quest’anno, precisamente nel match di campionato vinto 4-1 dai ragazzi di Gattuso.

Highlights Napoli Spezia

Gli azzurri provengono da una scia di risultati tutt’altro che positiva e di cui la vittoria più recente risale alla partita disputata contro la Fiorentina ad inizio mese. Il Napoli al momento sta vivendo una situazione non facile e una vittoria potrebbe di certo migliorare l’umore della squadra. Anche lo Spezia potrebbe aspirare ad una vittoria, forte dell’ultimo confronto con gli azzurri dal quale ne è uscito vincente. Napoli e Spezia, difatti, si sono già affrontate in campionato proprio all’inizio del mese. In quell’occasione lo Spezia di Italiano è riuscito a battere gli azzurri per due reti ad uno. Nonostante la lunga lista di indisponibile con cui dovrà fare i conti l’allenatore, lo Spezia non è una squadra da non sottovalutare visti i risultati delle ultime cinque partite che vedono solo una sconfitta in trasferta contro la Roma, tra l’altro nemmeno di misura.

Calcio Napoli, dove vedere la partita

La sfida tra Napoli e Spezia andrà in scena domenica 28 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 21. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Spezia sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Due. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

Formazioni Napoli Spezia

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias.