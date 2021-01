Spezia, Visci: “Nessuno si sarebbe immaginato di vederci qui stasera a giocarci questa partita”

Piefrancesco Visci, direttore organizzativo dello Spezia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della RAI prima del match di Coppa Italia contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

“L’obiettivo dello Spezia è la salvezza, l’abbiamo dichiarato fin dall’inizio di stagione. Nessuno avrebbe immaginato che lo Spezia si sarebbe trovato in questa situazione questa sera. Ovviamente questo dà ancora più stimoli e fiducia per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi tutti assieme in maniera unica e storica per questo club”.