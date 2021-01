Maradona jr: “Chi parla dell’esonero di Gattuso non vuole il bene del Napoli”

Diego Armando Maradona Junior è intervenuto nel corso della puntata odierna del programma “Arena Maradona”, in onda su Radio CRC. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Partita del riscatto con lo Spezia? Importantissima, dopo il tweet di ieri su Gennaro Gattuso e l’incontro di una rappresentanza della squadra con i tifosi. Psicologicamente, non sarà facile. La mia paura non è quella che gli azzurri sottovalutino l’impegno, ma che lo Spezia dia filo da torcere, perché gioca bene. Credo non ci sarà turnover. Con lo Spezia e contro il Parma, bisogna dare una sterzata netta, perché c’è qualcosa che non è andato bene e che si deve ovviamente risolvere. Mi è piaciuta tanto, però, la smentita secca della società sull’addio di Gattuso: in questo periodo, era fondamentale. Ho sempre creduto che Gattuso non fosse in bilico, sperando che restasse a Napoli il più a lungo possibile”.

“Ci sono state speculazioni, c’è gente che ha inventato. Per fortuna, la società ha chiarito. Gattuso sta facendo bene il suo lavoro. Chi ha parlato di esonero, oggi, non vuole il bene del Napoli; vuole solo creare caos, nella speranza di arrivare per primo ad una notizia che, tuttavia, non esiste. Insomma, non è una cosa veritiera. Sono convinto che questa squadra, oggi, non abbia bisogno di un cambio. Certo che, come è giusto che sia, società, direttore e allenatore stanno cercando di risolvere, insieme, qualche problema che, come altrove, esiste anche nel Napoli. Ora come ora, però, i veri tifosi restano vicino al mister, al club e ai calciatori. Potendo, io stasera sarei andato allo stadio. Dobbiamo avere tutti la libertà di esprimerci, considerando che ci sono critiche costruttive ed altre meno. Gattuso sa di dover risolvere qualche situazione, ha riconosciuto che il Napoli ha giocato male a Verona. Sbagliare una gara ci può stare. Specie per chi arriva da una vittoria netta come quella sulla Fiorentina“.