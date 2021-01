FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA – Il Napoli affronterà lo Spezia in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà questa sera alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Intorno al Napoli tira aria pesante e una vittoria sarebbe la soluzione migliore per alleggerire un po’ la pressione che aleggia intorno alla squadra. Dopo i 3 punti conquistati contro la Fiorentina, gli azzurri hanno rimediato due sconfitte, una contro la Juventus in occasione della finale di Supercoppa Italiana e la più recente in Serie A contro il Verona. Anche lo Spezia proviene da una sconfitta in Serie A, ma nonostante ciò naviga a testa alta in quanto i risultati della squadra vedono una scia di vittorie interrotte solo dal pareggio contro il Torino in Serie A.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Gattuso tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda il reparto infortunati e indisponibili. L’unico a non essere in condizione per il match di Coppa Italia sarà infatti Fabian Ruiz, a causa della sua positività al Covid. In attacco nè Mertens né Osimhem, Lozano agirà da prima punta con Politano, Zielinski e Insigne a guardare le sue spalle. Demme e un inedito Elmas a centrocampo. In difesa potrebbe c’è il ritorno di Mario Rui e Kostas Manolas dopo il turno di riposo nel match del Bentegodi.

Italiano, dal canto suo, potrebbe confermare il turnover che aveva attuato per la sfida contro la Roma, o in alternativa potrebbe scegliere di adoperare un numero maggiore di calciatori titolati. In porta Krapikas è in vantaggio, mentre in difesa ci saranno Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. A centrocampi Ricci scalza Agoumé, con Pobega e Maggiore ai lati. Galabinov dovrebbe essere schierato titolare in attacco, a causa dell’infortunio di Piccoli e delle condizioni non ottimali di Nzola. In dubbio Saponara, mentre c’è Verde sulla destra.

Formazioni Napoli Spezia

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias.