DOVE VEDERE NAPOLI SPEZIA – Dopo esserci lasciati alle spalle l’ultimo turno di Serie A, tornano gli appuntamenti infrasettimanali che faranno felici tutti gli appassionati di calcio. La Coppa Italia, infatti, è entrata nel vivo e vedrà affrontarsi le squadre che sono riuscite a superare lo scorso turno in occasione dei quarti di finale. Per l’occasione, il Napoli affronterà lo Spezia, stavolta nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La partita si disputerà giovedì, 28 gennaio 2021 con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri provengono da un momento alquanto difficile per la squadra e l’ambiente. L’ultima vittoria degli azzurri, che aveva fatto accendere un barlume di speranza per il buon prosieguo del cammino in Serie A e nelle varie competizioni è stata quella di misura contro la Fiorentina. Allora gli azzurri rifilarono ben sei reti ai viola, senza incassarne nemmeno una. Da quel giorno la situazione è peggiorata. Il Napoli ha prima visto la sconfitta in trasferta contro la Juve in Supercoppa Italiana e poi la più recente, contro il Verona al Bentegodi. La squadra guidata da Gattuso non naviga in buone acque e quale migliore occasione di una vittoria per ripartire e rimettersi sulla retta vita. Una vittoria contro lo Spezia potrebbe essere motivo di rivalsa per gli azzurri, ma bisogna fare attenzione. La compagine di Italiano è un osso duro, e nell’ultimo confronto con gli azzurri in Serie A avvenuto poche settimane fa, riuscì a superare il Napoli per ben 2 reti ad 1.

Dove vedere Napoli Spezia

La sfida tra Napoli e Spezia andrà in scena alle ore 21. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Spezia sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Due. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.