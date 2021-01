Sportitalia – Napoli senza margini di crescita: De Laurentiis dovrebbe esonerare Gattuso

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha detto la sua ai microfoni di Sportitalia su a ciò che sta accadendo tra Gattuso e la società del Napoli.

“Penso che quando contatti altri allenatori la fiducia sia finita. Gli allenatori vanno esonerati quando non ti vanno più bene, non si aspettano le dimissioni. C’è una frattura insanabile, nasce da incomprensioni assurde. De Laurentiis manda a dire le cose, senza prendere di persona le decisioni e affrontarle. Il Napoli così non cresce mai.

Il rapporto d’amore passa poi attraverso un rapporto economico. Gattuso non si dimetterà come ha fatto con il Milan, le condizioni sono cambiate”.