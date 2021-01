GdS – Patto tra squadra e Gattuso: sei senatori guideranno lo spogliatoio

Il clima in casa Napoli non è dei migliori. Il presidente Aurelio De Laurentiis inizia a guardarsi intorno in caso di un esonero di mister Gattuso e avrebbe anche già avuto un colloquio con Rafa Benitez. I tifosi anche sono divisi tra chi vuole la permanenza di mister Gattuso e chi vorrebbe un nuovo allenatore per rialzare il morale della squadra.

Intanto, i giocatori sono tutti dalla parte di Gattuso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c‘è stato un confronto tra squadra e allenatore nello spogliatoio alla vigilia del match di Coppa Italia contro lo Spezia e tutti hanno dato piena fiducia al tecnico calabrese. Ma ora Ringhio si aspetta qualcosa in più dai suoi uomini, soprattutto da chi dovrebbe guidare la squadra in un momento così difficile.

Insigne, Koulibaly, Demme, Ospina, Bakayoko e Manolas dovranno dare il massimo perché sono loro i giocatori su cui Gattuso farà affidamento per vincere e convincere. Prestazioni come quelle di domenica a Verona non saranno più perdonate. Il Napoli dovrà rialzare la testa sin da subito. E la prova di domani con lo Spezia sarà fondamentale.