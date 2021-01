GdS – C’è anche Mazzarri tra gli indiziati per il post-Gattuso: i tifosi considerano lui quello ideale per ripartire

Mazzarri non è mai stato dimenticato dal popolo napoletano. Un allenatore che ha vissuto con Napoli dei momenti fantastici della risalita azzurra. Oggi anche lui è uno degli indiziati per sostituire Gattuso, eventualmente dovesse servire. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

“Nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con Benitez al quale ha chiesto la disponibilità: lo spagnolo non è l’unico, tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un ritorno di Walter Mazzarri. La mobilitazione è straordinaria, il popolo social) ha voluto dare il contributo alla causa indicando in Mazzarri l’allenatore a cui affidare l’eventuale rilancio del Napoli. La maggioranza dei tifosi ha ancora in considerazione l’ex tecnico”