Scontro Auriemma-Cruciani a Tiki Taka: “Conte ce l’ha con gli arbitri napoletani. Non dire ca***te!”

Particolare discussione durante il programma di Italia Uno, ‘Tiki Taka’. L’argomento della discussione era il battibecco tra l’arbitro Maresca e Antonio Conte al termine di Udinese-Inter. A prendere la parola è il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, che scatena il dibattito in studio. Ecco quanto evidenziato:

“Dirò un paio di cose a proposito di Antonio Conte. Innanzitutto non è la prima volta che reagisce così contro un arbitro. Ma soprattutto ce l’ha ancora con arbitri napoletani! È la seconda volta che ha un’uscita così contro un arbitro napoletano. Era successo quando sedeva sulla panchina della Juventus, allora il direttore di gara era Guida. Sarà un caso, ma è così: sempre contro un napoletano”.

A quel punto interviene Giuseppe Cruciani: “Cosa vorresti dire? Che Conte ce l’ha con gli arbitri napoletani? Ma questa è una ca***ta!“. “Non lo so, ma potrebbe anche essere così“, risponde ancora Auriemma.

Conclude la discussione l’ex arbitro Mauro Bergonzi: “Voglio chiarire che non esiste nessun arbitro che è contro una particolare squadra. Così come non esiste nessun allenatore che possa avercela con un arbitro perché napoletano. Non diciamo cose che non esistono“.