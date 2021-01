GOL LOZANO – Il Napoli è andato in vantaggio al Bentegodi di Verona dopo pochi istanti dal fischio d’inizio grazie al gol di Hirving Lozano. Tra tutti i telespettatori, tifosi del Napoli e non, la domanda è sorta spontanea: è il gol più veloce della storia della Serie A?

Gol Lozano più veloce della storia del Napoli

Il gol dell’attaccante messicano non è il più veloce della storia della Serie A, ma non per questo non è un gol da record. Il gol siglato dal numero undici del Napoli è infatti entrano comunque a suo modo nella storia: è il gol più veloce della storia del Napoli. A suffragio di ciò è arrivato il tweet di Opta, agenzia per l’elaborazione di dati statistici. L’attaccante messicano ex PSV Eindhoven ha realizzato al rete dopo solo nove secondi di gioco. Di seguito il tweet:

Gol più veloce Serie A, il record

Il record assoluto del gol più veloce nella storia della Serie A, come detto, non appartiene dunque ad Hirving Lozano. Tale primato infatti è appannaggio dell milanista Rafael Leao, che il 20 dicembre 2020 ha siglato la rete del vantaggio contro il Sassuolo dopo soli sei secondi dal fischio d’inizio del match. Se è vero che i record sono fatti per essere battuti, questo qui di Rafael Leao sembra davvero difficile da scalfire.

Lozano gol, è il terzo in Serie A senza rigori

Come testimoniato sempre dall’agenzia di elaborazione dei dati Opta, il girone d’andata di Hirving Lozano è decisamente più che positivo. L’attaccante azzurro infatti è terzo nella classifica marcatori se si escludono le reti dal dischetto: nove. Davanti a lui solo Cristiano Ronaldo con undici reti e Luis Muriel con dieci. Il calciatore messicano è completamente resuscitato dalle ceneri della scorsa stagione, in cui non aveva per nulla impressionato, anzi.

