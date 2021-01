LIVE – Verona-Napoli 1-1 (1′ Lozano, 34′ Dimarco): Napoli in preoccupante difficoltà

Buongiorno amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona-Napoli. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la debacle in Supercoppa con la Juventus e si trovano davanti una squadra ostica come quella di Juric. Tre punti servirebbero per il morale e per la classifica, con le squadre di testa che hanno commesso passi falsi.

LE FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

GLI AGGIORNAMENTI

