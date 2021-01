Pirlo: “Vincere la Supercoppa ci ha dato entusiasmo, raggiungeremo altri successi! Se giochiamo come contro il Napoli i risultati arriveranno”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alle 14.30 prima di Juventus–Bologna, che andrà in scena domani alle 12.30. Tra le tematiche toccate, anche la vittoria in Supercoppa contro il Napoli:

“Vincere la Supercoppa ci ha dato entusiasmo perché ci aiuterà a raggiungere altri successi. C’era grande euforia ed entusiasmo che ci hanno aiutati ad allenarci meglio per domani e il futuro.La continuità dei risultati è la stessa di altre squadre: abbiamo avuto alti e bassi a causa delle troppe partite ravvicinate.

Stiamo lavorando per rimanere concentrati per tutti i novanta minuti ma ogni squadra prende gol in quasi tutte le partite: è questione di stanchezza mentale. Se giochiamo come contro il Napoli i risultati arriveranno anche se possiamo migliorare in tutto, ne abbiamo parlato anche stamattina”