GdS – Ieri Osimhen era già a Castel Volturno: il nigeriano è carichissimo e ha già parlato con Gattuso

La Gazzetta dello Sport racconta del colloquio tra Gattuso e Osimhen di ieri, dopo che l’attaccante nigeriano ha saputo della negatività al Covid-19:

“Ieri pomeriggio, avendo la certezza della negatività, è subito andato a Castel Volturno, dove lo staff medico ha potuto valutarlo e Gattuso ci ha parlato e lo ha trovato carichissimo. Ora va verificato in campo, con il contatto fisico. Da oggi dunque il nigeriano potrà allenarsi in gruppo e nel pomeriggio poi sarà sull’aereo che porterà la squadra a Verona. Se le verifiche mediche non daranno problemi potrebbe rivedersi giovedì al Maradona, quando si giocheranno i quarti di Coppa Italia contro lo Spezia“.