Schira: “La Roma valuta l’esonero di Fonseca. C’è anche Sarri tra i nomi degli eventuali sostituti”

Ore caldissime in casa Roma, stando a quanto riferisce il noto giornalista Nicolò Schira. I giallorossi stanno valutando se proseguire o meno con Fonseca in panchina, dopo le due disfatte tra derby con la Lazio e Coppa Italia con lo Spezia. Per la sostituzione piace Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2022, anche se verrà liberato a giugno con il pagamento di una penale.

