CROLLO CHIESA NAPOLI – Intorno alle ore 7.30 di questa mattina c’è stato un crollo nella parte esterna della chiesa di Santa Maria del Rosario delle Pigne (meglio nota nella città partenopea come Rosariello). L’edificio si trova all’interno del quartiere popolare del centro Stella, nei pressi di Piazza Cavour.

Crollo Napoli oggi, cede la facciata esterna della chiesa

Il comando dei vigili del fuoco, dopo essersi precipitato sul posto su segnalazione della cittadinanza, ha rilasciato le prime dichiarazioni a LaPresse: “Il crollo riguarda nello specifico un fabbricato abbandonato situato al fianco della chiesa. Non vi sono vittime. Per fortuna l’edificio era abbandonato da anni e le palazzine circostanti non risultano in alcun modo in pericolo”. Il cedimento dunque riguarderebbe la casa dell’ex custode della scuola adiacente alla chiesa, la quale non ha riportato danni. I padri che celebrano le funzioni sacre all’interno della Chiesa del Rosariello sono entrati per verificare la presenza di eventuali danni interni. Nonostante la Chiesa fosse regolarmente aperta al culto dei fedeli, fortunatamente l’ipotesi di qualche coinvolgimento è stata subito fugata.

Cedimento chiesa del Rosariello

Sul posto è arrivato immediatamente un ampio dispiegamento delle forze dell’ordine, tra cui i Vigili del Fuoco, seguiti dalla Polizia Municipale ed in seguito anche dalla Polizia di Stato e alcune unità della Protezione Civile. Alcuni residenti hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai colleghi sul luogo del crollo. Il pensiero generale è riassumibile nelle dichiarazioni di un cittadino:

“È un vero miracolo che non sia rimasto coinvolto nessuno, poiché alle spalle della chiesa vi è un istituto scolastico anche per le elementari e la zona è molto frequentata”.

Sventata dunque una possibile tragedia. La conta dei danni si riferisce unicamente al patrimonio economico e culturale. Un danno non indifferente certamente, ma che poteva essere aggravato dall’eventuale coinvolgimento dei cittadini.

