OSPEDALE DEL MARE – La mattinata di oggi ha lasciato sbigottiti tutti i cittadini di Napoli e non solo. Alle prime luci dell’alba infatti c’è stata una terribile sorpresa all’Ospedale del Mare di Ponticelli, località nella periferia est di Napoli. Nel parcheggio dell’ospedale infatti si è verificata una tremenda esplosione, che ha aperto una maxi voragine nel parcheggio della residenza ospedaliera.

Esplosione Ospedale del Mare

L’esplosione verificatasi all’alba di oggi all’interno del parcheggio della Covid Residence ha aperto una enorme voragine nel terreno di circa 50 metri di diametro, con una profondità di almeno 20 metri. All’interno della voragine che si è aperta nel terreno sarebbero precipitate almeno tre automobili differenti. Un sospiro di sollievo però riguarda però lo sventato pericolo per quanto riguarda tutte le persone presenti all’interno e all’esterno della struttura. Secondo quanto emerge dalle prime notizie che filtrano dal centro infatti, non ci sarebbero né vittime né feriti. Al momento sul posto è presente un dispiegamento di forze dell’ordine, quali vigili del fuoco e carabinieri. L’obiettivo delle forze dell’ordine è chiaramente in primis quello di confermare la totale assenza di feriti. In secondo luogo il compito delle forze dell’ordine sarà quello di accertare tutte le cause della vicenda, sebbene le prime ipotesi siano già state formulate.

Ospedale del Mare, la causa dell’esplosione

Per definire con certezza la causa scatenante dell’esplosione bisognerà attendere ulteriormente tutte le verifiche da parte delle autorità competenti. In ogni caso però l’esplosione sembra essere stata causata dallo scoppio di una tubatura sotterranea della struttura ospedaliera, all’interno della quale passava l’ossigeno sanitario.

Le immagini della voragine

La voragine causata dall’esplosione fa davvero venire i brividi. Il giornalista e Consigliere Regionale della Regione Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato le riprese sul proprio profilo Instagram ufficiale. Di seguito il video della voragine:

