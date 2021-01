SKY – Juventus-Napoli, apprensione per la finale di domani: il terreno di gioco del Mapei Stadium non è al meglio

Il giorno di Juventus-Napoli si avvicina: mancano poco meno di 24 ore al calcio d’inizio della partita che decreterà la vincitrice della Supercoppa Italiana. L’inviato di SkySport Francesco Modugno ha fatto il punto sulle condizioni del terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia, che ospiterà la finale di domani. Di seguito quanto dichiarato:

“Atmosfera gelida e umida qui al Mapei Stadium, siamo sotto lo zero sul versante delle temperature. Chiudo con una postilla: il terreno di gioco non è in grandissime condizioni, anche De Zerbi si era lamentano in questi giorni. Con gli agronomi della Lega si sta migliorando la tenuta per quel che si può, ci sarà sicuramente qualche intervento fino in fondo magati curando anche l’aspetto estetico con della sabbia verde: l’auspicio è che si possa giocare su un campo in buone condizioni”.