SKY – Intoppo nell’affare Milik, questioni da risolvere con il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato da SkySport, per il passaggio di Milik al Marsiglia resta un ostacolo da risolvere tra il calciatore e il Napoli. Il dettaglio è legato alle cause pendenti sul giocatore: la società pretende infatti il pagamento di una somma legata sia al ristorante in Polonia pubblicizzato nei mesi scorsi da Milik, sia alle multe dell’ammutinamento. Le parti devono trovare un compromesso per superare questo momento in cui la trattativa è ferma. Il club francese attende di capire se si potrà andare oltre quest’ultimo intoppo e accogliere così il giocatore nei prossimi giorni.

