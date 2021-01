DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA – La Serie A torna a scaldare i motori dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Le squadre della massima serie italiana torneranno in campo nel fine settimana per la 18ª giornata di campionato. Gli azzurri dopo aver conquistato una vittoria sofferta contro l’Udinese e altri tre punti contro l’Empoli in Coppa Italia, dovranno vedersela contro la Fiorentina. La partita si giocherà domenica 17 gennaio 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il Napoli al momento milita al 6° posto in classifica a quota 31 punti, al pari dell’Atalanta. I partenopei stanno dimostrando di non riuscire a trovare una continuità delle prestazioni, come mostrato dal trend delle ultime cinque partite disputate dagli uomini di Gattuso in Serie A: due sconfitte, un pareggio e due vittorie. La Fiorentina si trova invece al 12° posto in classifica a quota 18 punti. Paradossalmente però, a seguito del cambio in panchina con l’arrivo di Cesare Prandelli, il rendimento dei viola nelle ultime cinque partite è migliore di quello degli azzurri: due pareggi, due vittorie e una sola sconfitta.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Fiorentina

Come detto in precedenza, la sfida tra Napoli e Fiorentina andrà in scena domenica 17 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 12:30. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.