Ziliani: “Al Napoli un -1 in classifica, alla Juventus solo 4 mila euro. Un circo, un mondo di pagliacci”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Paolo Ziliani ha espresso un suo parere, per quanto concerne le conseguenze di un protocollo non rispettato dalla Juventus. “Al Napoli la giustizia sportiva aveva dato un -1 in classifica per aver rispettato le direttive anti-Covid.

Alla Juventus, riconosciuta “responsabile diretta” dei reiterati, mancati tamponi ai giocatori, multa di 4.000 euro. Il calcio italiano è un Circo. Un mondo di pagliacci“.