Marsiglia, il ds Longoria: “Milik? Non c’è solo lui per l’attacco, valutiamo diverse opzioni”

Arkadiusz Milik è sempre di più al centro di tormentoni di mercato. Il polacco, è ormai noto, è in scadenza con il Napoli e non rinnoverà il contratto. Aurelio De Laurentiis sta quindi cercando di cedere l’attaccante prima di giugno, in modo da non subire una minusvalenza gravissima. Milik andrebbe via, infatti, a 0. Uno dei nomi più caldi per l’attaccante sembra essere l’Olympique Marsiglia, il cui ds Longoria ha commentato i rumors su questa trattativa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Questa è una finestra di mercato difficile, molto breve per tutti. Devi fare le cose con intelligenza, non con velocità. Devi essere freddo nelle trattative. Milik? Stiamo lavorando su diverse strade per l’attaccante. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento”.