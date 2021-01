CdS – Recupero Juve-Napoli: probabile che si giocherà nel week-end 13-14 febbraio

Juventus-Napoli, quella in campionato, si dovrebbe recuperare nel week-end del 13 e il 14 febbraio, la data in cui si sarebbe dovuta giocare la stessa sfida ma all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“E la finale di Supercoppa diventerà anche il primo atto di una sfida che diventerà infinita e che avrà modo di giocarsi ancora due volte, in questo finale di stagione: Juventus e Napoli aspettano ancora di conoscere la data del recupero della terza di campionato, il match che non venne disputato per intervento di due Asl partenopee, che probabilmente finirà per essere sistemata in calendario nel week-end 13-14 febbraio, quando si giocherà la terza di ritorno e si dovrebbe invece disputare Napoli-Juventus. Che a questo punto slitterà più in là, questa sì”.