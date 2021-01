Callejon, parla il fratello gemello: “Che emozione tornare a Napoli, è casa sua! Avrebbe voluto vincere di più”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Juan Miguel Callejon, fratello gemello di José Maria. Domenica l’ex sette azzurro tornerà a casa sua, in quello stadio Maradona che – finché è stato San Paolo – l’ha accolto come una vera e propria casa. Sarà un’emozione particolare, come racconta Juanmi:

“Per mio fratello Josè sarà un’emozione particolare tornare a Napoli. È stato 7 anni ed ha tanti amici nel club ed in città. Peccato per l’assenza del pubblico. Darà il massimo per la Viola, però Napoli resterà sempre casa sua. La Fiorentina è un grande club ed una città bellissima, mio fratello è contentissimo di essere rimasto in Italia.

Ha avuto tante proposte da tutto il mondo ma ha scelto Firenze anche per una scelta di vita. Con il Napoli ha giocato quasi 350 partite. Lui avrebbe voluto vincere di più nel Napoli, ma tre trofei li ha comunque conquistati. Ha fatto un percorso bellissimo poi le strade si possono anche dividere.