Sky – L’Atalanta pone il veto sulla cessione di Gomez in Italia

Niente Serie A per il Papu Gomez. Stando a quanto riferisce Sky, in particolare l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Atalanta avrebbe posto il veto sulla cessione del proprio capitano in Italia. La dea non vuole rinforzare le dirette concorrenti. All’ex Catania si sono interessate tante squadre italiane, tra cui anche il Napoli che un pensiero, seppur lontano l’aveva fatto. L’unica possibilità per restare in Serie A per Gomez potrebbe essere la soluzione Fiorentina che non concorre con i bergamaschi per la Champions ma pare molto difficile il suo trasferimento ai viola.

