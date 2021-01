SKY – Niente Atletico Madrid per Milik, gli spagnoli hanno acquistato Dembelè

Sembra essere definitivamente sfumata una possibile destinazione per Arek Milik. L’Atletico Madrid, infatti, pare essersi tirato fuori dalla corsa al polacco dopo l’addio di Diego Costa.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, i Colchoneros hanno chiuso l’accordo per l’acquisto dal Lione di Moussa Dembelè. L’attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto: c’è già l’accordo con il giocatore e si attende l’ultimo via libera dei francesi per fissare le visite mediche.