Venerato: “Il Napoli ripone fiducia in Gattuso: entro fine mese sarà annunciato il rinnovo”

Il giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha parlato di calciomercato in casa Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da Castel Volturno ribadiscono che entro il 1° febbraio dovrebbe esserci l’ufficialità di Gattuso. In giornata gli studi legali hanno ripreso a sentirsi e c’è la volontà di entrambe le parti a chiudere presto la questione con un annuncio per spegnere le varie indiscrezioni. Il Napoli ribadisce piena sintonia tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo allenatore”.

“Milik non può rientrare in rosa? Tutto si può fare, poiché a fine mercato ci sono le nuove liste. Il Napoli però vuole confermare Llorente e vendere Milik. Se non lo vendesse, si troverebbe ancora fuori lista”.

“A gennaio non ci sono le condizioni economiche, ma Zaccagni piace tanto, è un obiettivo. Il Napoli cercherà di strappare una opzione morale per l’estate. Lovato piace, ma costa 25 milioni. Ci ha provato in modo forte il Milan, ma si tratta di cifre troppo importanti in questo momento. Se il Napoli vendesse un big potrebbe pensare anche a Lovato. Ciò che non si fa in 28, 29 giorni si può fare in poche ore nel calciomercato: ricordatelo sempre. Ad Udine bisognerà fare di necessità virtù, ci saranno molte assenze. Con la Fiorentina forse si rivedranno Koulibaly e Mertens, ma la squadra è incerottata e bisognerà stringere i denti”.