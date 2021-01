Pardo: “Esonero Gattuso? Esagerato, contro lo Spezia è mancata lucidità”

Il giornalista di DAZN Pierluigi Pardo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli-Spezia? Ho visto una cosa inquietante. Mi riferisco a ciò che è accaduto dopo il goal del pareggio della squadra di Italiano. Gli azzurri mi sono apparsi confusionari, incapaci di reagire in modo importante. Ho visto una quantità di palle gol incredibili. Ieri è mancata una freddezza ed una lucidità di gestire le partite da grande squadra; dopo l’1 a 1 si sono viste queste mancanze. Esonero di Gattuso? No, non sono d’accordo. Non credo che sia la soluzione migliore per risolvere i problemi”.

“La zona Champions League resta comunque vicina, non è tempo di distruggere tutto quello che si è costruito. Non dimentichiamo che il Napoli, anche contro lo Spezia, ha prodotto tantissime occasioni da rete. Mi rendo conto però che ognuno ha una sensibilità diversa. Magari tra i tifosi c’è chi vorrebbe altri allenatori. Io penso che nonostante tutto occorra dare fiducia al coach calabrese del Napoli”.

“La classifica oggi è brutta, ma il salto di qualità deve arrivare. Nelle prossime 4 o 5 partite la squadra deve dare una dimostrazione di compattezza; se non arriva la dimostrazione allora si può parlare di cosa non va. Io non sono per l’assoluzione di tutto ma per una critica costruttiva”.