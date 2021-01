Simone Verdi, ex centrocampista del Napoli, può essere il colpo di gennaio del Parma. Tutto dipenderà dall’avvicendamento Liverani-D’Aversa in panchina, che per ora ‘congela’ l’operazione col Torino. Due anni fa Verdi su scaricato dal Napoli, ma in granata ha deluso ancora. Lo riporta il ‘Corriere dello Sport’.

