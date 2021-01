Alvino dichiara: “Milan-Juventus deve essere rinviata. Mercato Napoli? Milik e Malcuit in uscita”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Milan-Juventus? Per me dovrebbe essere rinviata. I bianconeri hanno già due calciatori positivi al coronavirus. Potrebbe esserci un focolaio in casa bianconera. Il calcio italiano deve dare una prova di maturità e di saggezza. Il match di San Siro andrebbe spostato perché la salute dei giocatori viene prima di tutto il resto. Temo tuttavia che Milan-Juventus si giochi regolarmente domani sera, ma spero di sbagliare”.

“Cosa farà il Napoli in questa sessione di calciomercato? La priorità è quella di cedere gli esuberi. Ci sono alcune offerte per Kevin Malcuit che verranno vagliate in modo accurato. Il Napoli cercherà inoltre di cedere Arek Milik, ormai da inizio stagione fuori dai progetti della società azzurra e di mister Gennaro Gattuso”.