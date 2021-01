ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Il caso Milik continuerà a far discutere in casa Napoli. Non solo per l’eventuale cessione in sede di calciomercato, bensì perché i dissidi con la società sono destinati a proseguire in tribunale.

Ultime notizie Napoli, Milik citato per danni d’immagine

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua versione online, il club azzurro ha citato in giudizio il calciatore polacco per danno d’immagine, chiedendo un risarcimento da 1 milione di euro per l’ammutinamento post Champions del 5 novembre 2019. Ma anche per una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante del calciatore a Katowice.

Il giocatore ha risposto minacciando azioni legali, forse la messa in mora del club, per il mancato pagamento da parte di De Laurentiis dello stipendio di ottobre. Mensilità invece corrisposta regolarmente ai compagni di squadra, tranne a chi, come lui, è in scadenza nel prossimo giugno, come Maksimovic e Hysaj.

Il Napoli ha comunque tempo per pagare tutti gli arretrati del 2020 entro il 16 febbraio e dunque c’è ancora tempo. Ma la guerra è ormai esplosa.