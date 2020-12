Milik-Napoli, si va in tribunale! ADL chiede i danni per violazione dei diritti d’immagine, il giocatore vuole passare ad azioni legali

Rapporto ai minimi termini quello tra Arek Milik e Aurelio De Laurentiis. La priorità del club in questo momento è cederlo a gennaio, ma come riporta il Corriere dello Sport, potrebbero arrivare problemi più grossi rispetto alla sua sistemazione. Napoli e Milik stanno facendo la guerra fuori dal campo, con gli azzurri che vogliono fare causa al polacco per una violazione dei diritti d’immagine e per l’ammutinamento di novembre. D’altra parte, Milik denuncia il mancato pagamento dello stipendio di ottobre (col Napoli in tempo fino a l 16 febbraio per pagarlo) e valuta la messa in mora del club. Situazione tesa e complicata che finirà in tribunale.

