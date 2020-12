Pandev annuncia il ritiro: “Credo che questa sarà la mia ultima stagione”

Goran Pandev, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX annunciando il suo ritiro dal calcio giocato. Le sue parole:

“Nel 2021 faccio 38 anni, credo davvero che sarà l’ultima stagione. Prima, però ho gli ultimi sogni da realizzare, poi resterò a vivere qui a Genova, lo hanno deciso i miei figli. Il 2020 è stato molto positivo: il Genoa è rimasto in A, ho fatto un buon campionato e per la prima volta la mia Macedonia si è qualificata per gli Europei”.