Bologna, a gennaio solo acquisti in prestito: anche Inglese sulla lista di Bigon

Il Bologna ha bisogno di rinforzarsi e a gennaio cercherà di acquistare qualche calciatore. Ma il presidente Saputo ha dato ordine ai suoi dirigenti di portare a termine solo acquisti in prestito secco o con diritto di riscatto se ci sarà l’occasione di farlo.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sono diversi nomi sulla lista dell’ex direttore sportivo del Napoli, Riccardo Bigon. Anche un ex azzurro piace agli emiliani e sembra il nome più caldo per l’attacco: Roberto Inglese. Il 29 enne non sta trovando molto spazio nel Parma e potrebbe voler cambiare aria.

Gli altri nomi accostati ai rossoblù sono Nicolas N’Koulou del Torino, Bosko Sutalo dell’Atalanta, Mert Cetin del Verona per quanto riguarda i difensori. Per la fase offensiva, oltre Inglese, ci sono anche Sam Lammers dell’Atalanta, Pietro Pellegri del Monaco e Andrea Pinamonti dell’Inter.