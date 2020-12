Varriale: “Everton-Manchester City imparagonabile a Juventus-Napoli. L’obiettivo stagionale deve essere il ritorno in Champions League”

Il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quanto accaduto a Everton-City non è paragonabile a Juve-Napoli. Le immagini della squadra in campo, l’arbitro che faceva palleggiare il pallone, non ha dato una bella immagine al nostro calcio in Europa. L’Everton ha preso una decisione di buon senso. Si è ben guardata dal giocare e rischiare. Parliamo di una partita di cartello, perché Everton e City si giocano il titolo, non è una partitella. Il Napoli poi comunque non andò a Torino perché lo stabili l’ASL di Napoli, quindi lo Stato”.

“Detto questo, sarà importante per il Napoli recuperare tutti i giocatori, uno su tutti Osimhen, che è un attaccante che è capace di dare profondità al Napoli e non averlo avuto in questo periodo si è fatto sentire. Molto dipenderà anche dal fatto che alcuni giocatori debbano fare un salto di qualità, come Fabian Ruiz per esempio. Ha deluso fino ad ora in questa parte di stagione. Io lo ribadisco, il Napoli deve puntare ai primi quattro posti della classifica. L’obiettivo da non fallire assolutamente è il ritorno in Champions League, anche per i bilanci della società”.