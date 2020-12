Sconcerti sicuro: “Milik caso curioso, ma certamente ha già una squadra. Alla Juve poi serve un vice Morata”

Mario Sconcerti è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Niccolò Ceccarini. Tra le altre cose, si è discusso del futuro di Milik e della possibilità che il polacco vada all’Atletico Madrid o alla Juventus. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Milik all’Atletico Madrid? Se l’Atletico Madrid fa un passo è solo perché potrebbero essere loro la società dietro a Milik. Lui ormai è un giocatore libero, si tratta di dare un prezzo di eleganza, per così dire, al Napoli. Ma quasi certamente ha una squadra, o sarebbe davvero paradossale. Per me i casi curiosi di questo mercato sono due: uno è appunto Milik, l’altro Allegri. Che si sappia è da sei mesi senza stipendio, e non allena da un anno e mezzo. Il campionato è davvero strano, abbiamo Sarri, Spalletti, Mazzarri fuori, Ancelotti dato agli altri? Ci teniamo i resti e dobbiamo inventarci allenatori nuovi”.

“Alla Juve serve un vice-Morata o altro? Potrebbero prendere Suarez (ride, ndr). Questa è buona… Magari però danno via un extracomunitario. Penso che debbano prendere un centravanti e che l’uomo della Juventus possa essere appunto Milik. Ma onestamente non saprei dire, davvero: non vedo un grande filo logico nei movimenti della Juve, mi sembra abbastanza confusa. Se penso quanto prende Khedira per stare fermo da un anno e mezzo, o al caso Suarez… O è grande confusione o impossibilità di realizzare”.