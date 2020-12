Modugno: “Osimhen torna domani a Napoli, si tenta di recuperarlo insieme a Mertens per la Supercoppa”

Francesco Modugno, collega di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Victor Osimhen non gioca da due mesi, ma bisogna mettere in conto una condizione fisica relativa. Il ragazzo rientra domani in città, ha usufruito di una giornata in più di riposo per il suo compleanno. Lui è un leone, quando sta bene ha una grande voglia di dimostrare tutto il suo valore. L’obiettivo del Napoli è avere sia Mertens che Osimhen per la Supercoppa Italiana. Bisognerà capire la mobilità del suo braccio, le sue sensazioni. Non gioca da tempo, vedremo quando rientrerà a Napoli”.

“Mertens? La situazione del belga è più fluida del previsto, è una distorsione, quindi paradossalmente rientra prima del previsto. Non ci sono grandi problemi. Per quanto riguarda Milik è tutto in evoluzione, il ragazzo ha avuto dei problemi al ginocchio, coi crociati, quindi cercheranno di trovare la soluzione migliore per il suo futuro, visto che è ai margini con la squadra”.