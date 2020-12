Repubblica – Juventus-Napoli, possibile che il 13 febbraio si giochi allo Stadium e non al Maradona

Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli si sono incontrati per discutere di varie cose, tra cui anche il recupero della partita tra Juventus e Napoli. Secondo quanto rivelato da Repubblica il prossimo 13 febbraio la gara tra i bianconeri e gli azzurri si potrebbe giocare allo Stadium, anziché al Maradona. Ecco quanto si può leggere:

“Per la sfida del 13 febbraio, valida per la 22esima giornata di serie A: si giocherebbe allo Stadium e non al Diego Armando Maradona che ospiterebbe così il secondo appuntamento tra le due grandi rivali, come previsto dal calendario originale”.