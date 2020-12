Rai – Il Napoli prenderà Emerson Palmieri solo se cederà Ghoulam. Appuntamento in Primavera con Fabian Ruiz per il rinnovo

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per il suo solito intervento sul mercato azzurro:

Calciomercato Napoli

“Emerson Palmieri? Piace anche per un motivo tattico e tecnico, con Insigne in nazionale giocano a memoria, si trovano a occhi chiusi, è un giocatore importante e pronto per essere inserito in una squadra importante. Non c’è una vera trattativa per ora perché il Napoli fin quando non si libera di Ghoulam e soprattutto non saprà cosa faranno Llorente e Milik, non farà un’offerta al Chelsea. Gli inglesi attraverso gli intermediari fa sapere che cederà Emerson solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Il Napoli pensa di cedere anche Malcuit.

Fabian Ruiz? L’appuntamento con l’agente, appuntamento ufficiale, il Napoli lo fisserà in tarda Primavera, sarà quello il mese decisivo per il suo rinnovo. Da ciò che so, l’intenzione del Napoli in questo incontro, sarà proporre un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti, bonus esclusi. Questa è l’idea del Napoli. Ovviamente un eventuale rinnovo, c’è da discutere l’inserimento o meno della clausola rescissoria che l’agente del calciatore vorrebbe inserire, mentre il Napoli vuole inserirla, ma altissima. A giugno se arrivasse un’offerta importante per Fabian, base d’asta 50 milioni di euro più o meno, il Napoli non esclude la possibile cessione e questa cosa la sa anche Gattuso.

Rinnovo Gattuso? Il contratto non è in discussione, l’accordo c’è. Gli avvocati di Gattuso, che sono uno in Italia e uno a Lisbona, hanno inviato alla Filmauro la bozza di mercato perché ci sono alcuni punti, sui diritti d’immagine e bonus, che non convincono e vanno chiariti e questo, dato anche le festività, fa perdere tempo. De Laurentiis mi risulta molto vicino al problema fisico di Rino e i due si sentono spesso, si parla anche del Napoli di gennaio e di giugno.

Lobotka? Il Napoli sa che a Vagnati piace Lobotka. Ad oggi, non avendo gli investimenti economici perché se va via lui, Gattuso chiede il sesto centrocampista, il Napoli non intende mollarlo. Ma siamo al 28 dicembre, c’è tutto il mese di gennaio. Ad oggi, se non arriva un’offerta importante, il Napoli non lo cede.

Cutrone? Notizia falsa. Il Napoli ha troppi centravanti e infatti ne sta cedendo due. Bastoni dello Spezia? Nessuna notizia su un eventuale offerta. Dimarco? Ad oggi non arrivano notizie in merito. Papu Gomez? Non entra nei parametri del Napoli, una chiacchierata c’è stata, ma il Napoli non investe su giocatori di 31 anni. Se superano i 30 anni difficilmente possano interessare De Laurentiis.

Llorente? Tutto molto aperto. Sbilanciarsi su una destinazione è sbagliata. Il Napoli lo libera gratis alle squadre di medio livello, come la Sampdoria che si era fatta viva, ma poi ci ha ripensato e anche il giocatore. La Samp va su altri profili. Llorente rientra nella lista degli attaccanti che il Milan sta valutando anche se non è al primo posto vista l’età. Il suo sogno è di chiudere gli ultimi 6 mesi in Italia e poi da svincolato cercarsi una squadra.

Milik? Su Milik bisogna aggiornarsi giorno dopo giorno, i rapporti sono pessimi anche a causa dei diritti d’immagine e dei soldi che il Napoli chiede, c’è un ballo una causa civile sull’ammutinamento che il Napoli vuole attuare sul giocatore. Scambio con Spinazzola? No.

Boga? Obiettivo per giugno. Thauvin? Un nome che gira, piace a tanti, ma credo che il Napoli per valutazione anagrafiche preferisce Boga. Zaccagni? Un bel giocatore, poi bisogna adattarlo al modulo giusto.

Hysaj e Maksimovic? Tecnicamente possono accordarsi con un altro club già dal 4 gennaio, firmare un preliminare di contratto e comunicarlo al Napoli. Se vanno via a parametro zero il Napoli perde soldi? No, sono giocatore che il Napoli ha già ammortizzato. Ad oggi, nessuno dei due ha detto sì a qualche altro club. Le voci sull’Inter e la Bundesliga su Maksimovic sono vere o la Roma su Hysaj, sono vere, ma non c’è stata nessuna chiusura e nessuna firma. In teoria è tutto in ballo”.