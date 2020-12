DAMSGAARD NAPOLI – Il Napoli piomba su Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria, protagonista di questo inizio di stagione con ottime prestazioni, secondo quanto rivela il Secolo XIX, piace agli azzurri e non solo.

I contatti con i doriani si sono intensificati negli ultimi tempi, visto l’interessamento dei liguri per Fernando Llorente, attaccante in uscita dal club campano. Le due società hanno già gettato le basi per un’eventuale operazione che porterebbe il 20enne a vestire la maglia azzurra.

Damsgaard Napoli, il profilo del calciatore

Nato il 3 luglio 2000 a Jyllinge, circa 40 km a ovest di Copenaghen, in Danimarca, Mikkel Damsgaard è un’ala di centrocampo, sia destra che sinistra, molto bravo in fase offensiva. All’occorrenza può fare anche l’interno di centrocampo, è infatti dotato di ottima visione di gioco e capacità di inserimento.

Cresciuto nel Nordsjaelland, è passato alla Sampdoria nel corso del calciomercato di quest’estate. Ha già stupito tutti per il suo ottimo avvio in Serie A, segnando quasi subito il suo primo gol: alla quarta giornata contro la Lazio. Le sue prestazioni finora, hanno attirato l’attenzione di diversi club importanti, compreso il Napoli.

Calciomercato Napoli, niente Sampdoria per Llorente?

Come già precedentemente scritto, le due società erano in costante contatto per un possibile passaggio di Llorente in maglia blucerchiata. C’è stato un rallentamento tra le parti, con il presidente Ferrero che sarebbe più interessato a portare in squadra un giovane come Cutrone.

Napoli calcio, i numeri di Damsgaard

Il centrocampista danese nelle sue prime 13 presenze in Serie A ha già messo a segno due gol e regalato due assist ai propri compagni. Oltre a queste cifre, che sono già di tutto rispetto, ha mostrato una capacità di inserimento ed una visione di gioco fuori dal comune. Ha messo in difficoltà Claudio Ranieri nelle sue scelte, riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio in blucerchiato.

