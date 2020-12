DAVIDE COSTANZO NAPOLI – Davide Costanzo, classe 2002, proveniente dalla Primavera azzurra. Fisico già ben strutturato e grande intelligenza tattica. Ricopre il ruolo difensore centrale o terzino sinistro. Si sta allenando con la prima squadra già da qualche settimana e pare aver completamente stregato Gennaro Gattuso.

CHI È DAVIDE COSTANZO?

Quella di Davide Costanzo potrebbe diventare una favola come quella di Lorenzo Insigne. Anche il difensore è nato a Frattamaggiore e da ottobre si sta allenando con la prima squadra. Nel suo ruolo in proiezione futura è una vera e propria promessa del panorama nazionale, un gioiello che il Napoli potrebbe veder brillare in casa propria. Le sensazioni sono più che positive anche perché Costanzo ha completamente stregato Gattuso che chissà potrebbe decidere di concedergli il prima possibile un esordio in prima squadra, considerando anche l’impegno di Coppa Italia contro l’Empoli.

NUOVA SOLUZIONE IN DIFESA?

DAVIDE COSTANZO SI ALLENA CON L APRIMA SQUADRA

Considerando i problemi difensivi che il Napoli ha sulla corsia mancina, Davide Costanzo potrebbe rivelarsi un vero e proprio asso nella manica nel Napoli di Gennaro Gattuso del presente e soprattutto del futuro. Parlare è sicuramente prematuro ma le premesse ci sono e a volte storie così possono svoltare sia la carriera del ragazzo in questione sia aiutare la società a trovare un sostituto o chissà futuro titolare già in casa propria. Di esempi in Serie A ce ne sono e come, oltre alla favola napoletana di Insigne non bisogna dimenticare ad esempio quella di Gianluigi Donnarumma, gettato nella mischia a soli 16 anni e oggi portiere titolare inamovibile nella compagine rossonera.

Sognare per il giovane Davide Costanzo non costa nulla, le considerazioni su di lui sembrano promettere molto bene, ora la palla non è nelle sue mani, bensì nei suoi piedi, chissà che la sua non possa essere l’inizio di una favola.