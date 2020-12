Tuttosport – La Juventus vuole Llorente: dopo la Supercoppa si può chiudere

“Juve, li prendi?”, così scrive Tuttosport in prima pagina nell’edizione odierna, facendo riferimento a Fernando Llorente e Mesut Ozil, due possibili protagonisti del prossimo mercato bianconero: per l’attaccante spagnolo, ormai in uscita dal Napoli e che potrebbe approdare a Torino dopo la Supercoppa, si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Il giocatore dell’Arsenal, invece, si è proposto alla società, e ritroverebbe Cristiano Ronaldo dopo i 3 anni trascorsi insieme a Madrid.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI