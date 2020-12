Repubblica – Osimhen rientra mercoledì dal Belgio. Il Napoli vuole averlo per la Supercoppa ma potrebbe convocarlo già prima

Victor Osimhen dovrebbe rientrare dal Belgio mercoledì prossimo, il giorno dopo la ripresa degli allenamenti per gli azzurri. Al suo rientro il nigeriano sarà visitato dal dottor Canonico che stabilirà la data effettiva del rientro. “Il Napoli spera di poterlo convocare per mercoledì 6 gennaio contro lo Spezia o, al massimo, la domenica successiva per la sfida con l’Udinese in trasferta” scrive l’edizione odierna di Repubblica. Il vero obiettivo è quello di avere l’attaccante al massimo per la sfida di Supercoppa Italia contro la Juventus del 20 gennaio.

