Incontro Juve-Napoli per sbloccare il caso Milik

Come riportato dai colleghi di “Calciomercato.com“, Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli, si incontreranno nelle prossime ore all’Hotel Four Seasons di Firenze. I presidenti di Napoli e Juve parleranno anche di calciomercato, al centro della discussione le situazioni di Arek Milik e Fernando Llorente. Ecco quanto evidenziato:

“Il presidente bianconero da sempre non si espone in prima linea, questo spetta a Fabio Paratici, Federico Cherubini e Pavel Nedved. Quando in mezzo ci sono però questioni anche di principio come quelle che riguardano De Laurentiis nella gestione di una trattativa come quella per Arek Milik, un intervento diplomatico potrebbe servire per agevolare la situazione”.

“Che invece sarebbe molto più semplice a proposito di Fernando Llorente, libero di accasarsi dove vorrà senza particolari problemi”.