Il Mattino – Il centro Paradiso di Soccavo dedicato a Maradona, la proposta: un centro giovanile e un museo dedicato a Diego.

Il centro Paradiso di Soccavo potrebbe presto diventare un museo dedicato a Diego Armando Maradona, e non solo. Ecco quanto scrive Il Mattino a riguardo:

“La proposta arriva dal consigliere regionale de «l Moderati» Pasquale Di Fenza quando le luci della sala del Consiglio regionale si stanno per spegnere e la finanziaria dell’ente di Santa Lucia prende concretezza. Si tratta della riqualificazione del centro Paradiso di Soccavo dove si è consolidato il mito di Diego Armando Maradona scomparso poco più di un mese fa. Cosa è successo dunque in Consiglio regionale? C’è stata la presentazione e approvazione di un ordine del giorno che ha avuto il suo peso in Aula e lo avrà nelle prossime settimane in giunta: “Si realizza – afferma Di Fenza – la proposta di far nascere un centro di formazione giovanile e un museo dedicato a Maradona nel Centro sportivo Paradiso di Soccavo. La Giunta regionale, tramite gli assessori competenti, si impegna a svolgere un esame ricognitivo tecnico-amministrativo finalizzato all’acquisto del bene da destinare ad un museo calcistico con annessa struttura ricettiva. Iniziamo così il primo passo per riqualificare il Centro sportivo Paradiso, un luogo che è destinato a rinascere come simbolo di Napoli e del suo legame con Maradona”.